«Дурак, позвонил»: лжетеррорист рассказал, как сообщил об угрозе в Волковском театре

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-21T18:13:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел ОМВД России по Красноперекопскому району Ярославля завел уголовное дело на 53-летнего мужчину, который чуть не сорвал спектакль в Волковском театре. 17 января он позвонил в полицию и сообщил об угрозе тем, кто находился в здании. К счастью, к тому моменту спектакль закончился и зрители уже расходились. Проверка показала, что реальной опасности ни для кого не было. Толком объяснить свой поступок мужчина не смог. В тот момент он был пьян.

- Да, дурак, позвонил… Что сказал, толком не помню. То ли бомба, то ли что-то другое, - пояснил он на допросе.

В настоящее время расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.