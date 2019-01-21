«Дурак, позвонил»: лжетеррорист рассказал, как сообщил об угрозе в Волковском театре
Следственный отдел ОМВД России по Красноперекопскому району Ярославля завел уголовное дело на 53-летнего мужчину, который чуть не сорвал спектакль в Волковском театре. 17 января он позвонил в полицию и сообщил об угрозе тем, кто находился в здании. К счастью, к тому моменту спектакль закончился и зрители уже расходились. Проверка показала, что реальной опасности ни для кого не было. Толком объяснить свой поступок мужчина не смог. В тот момент он был пьян.
- Да, дурак, позвонил… Что сказал, толком не помню. То ли бомба, то ли что-то другое, - пояснил он на допросе.
В настоящее время расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Лжетеррорист сообщил об угрозе в Волковском театре. Видео: УМВД России по Ярославской области..