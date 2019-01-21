2019-01-21T18:13:33+03:00
Происшествия

«Дурак, позвонил»: лжетеррорист рассказал, как сообщил об угрозе в Волковском театре

Полиция задержала и допросила мужчину [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: с видео УМВД России по Ярославской области.Фото: с видео УМВД России по Ярославской области.
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Следственный отдел ОМВД России по Красноперекопскому району Ярославля завел уголовное дело на 53-летнего мужчину, который чуть не сорвал спектакль в Волковском театре. 17 января он позвонил в полицию и сообщил об угрозе тем, кто находился в здании. К счастью, к тому моменту спектакль закончился и зрители уже расходились. Проверка показала, что реальной опасности ни для кого не было. Толком объяснить свой поступок мужчина не смог. В тот момент он был пьян.

- Да, дурак, позвонил… Что сказал, толком не помню. То ли бомба, то ли что-то другое, - пояснил он на допросе.

В настоящее время расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Лжетеррорист сообщил об угрозе в Волковском театре. Видео: УМВД России по Ярославской области..

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