2019-01-21T16:48:38+03:00
Общество

В Ярославле стартовал отборочный тур «РобоФест-Ярославль»

Около школьных 30 команд примут участие в фестивале
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 января начался региональный отборочный «РобоФест-Ярославль». Около 30 школьных команд, состоящих из учеников 3-7 классов Ярославля, Данилова, Рыбинска и Гаврилов-Яма будут участвовать в мероприятии. «Робофест» проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

– Нынешние школьники активно осваивают азы робототехники, и наша задача – поддерживать их увлечение научно-техническим творчеством, – считает первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Участие в таких фестивалях помогает ребятам в выборе профессии и способствует комплексной подготовке инженерных кадров для высокотехнологических отраслей промышленности нашей страны.

В отборочном туре существует несколько направлений. В настоящий момент уже подведены итоги в номинации «Hello, Robot! Lego». Победители номинации поедут в Москву и будут участвовать во всероссийском «ProFest-2019».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Карякинском парке Рыбинска поселились пять пушистых белочек
Ярославские гонщики заняли третье место в автомобильном ралли «Золотые купола»
В Ярославской области из-за морозов могут отменить занятии в школах
«Дурак, позвонил»: лжетеррорист рассказал, как сообщил об угрозе в Волковском театре
Ярославцам придется платить за устройство детских площадок и посадку деревьев во дворах
Ярославское управление Росгвардии получило ключи от нового КамАЗа, квадроциклов и автомобилей «Лада Гранта»
В январе в Ярославле выпало две с половиной нормы снега
В Ярославле пожилая женщина не пускала в свою квартиру специалистов для чистки вентиляции: у соседей завелась плесень и отключили газ
Лучший сувенир, сделанный для рыбинского космонавта, отправится с ним в космос
В Ярославль прибыли новые троллейбусы: когда и где они будут ходить
В Ярославле на улице Титова жильцы и специальная комиссия осмотрят дом № 18, на фасаде которого появились трещины
В Ярославской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который отказался от медицинского освидетельствования
В Ярославском районе мужчина ограбил дачу и вынес кухонную утварь и цифровую технику
В Ярославской области пьяная супружеская пара насмерть замерзла в собственном доме
В гараже в Брагино нашли тела 27-летнего мужчины и 16-летней девушки
В Ярославской области около 150 осужденных исправительной колонии окунулось в священную воду в праздник Крещения
Ярославцы стали свидетелями лунного затмения
Ярославец украл дорогой ультрабук прямо под камерами видеонаблюдения
Автоволонтёры помогут ярославским водителям доставать застрявшую в снегу технику, менять колёса и «прикуривать» севшие машины