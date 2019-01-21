В Ярославле стартовал отборочный тур «РобоФест-Ярославль»

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-21T16:48:38+03:00

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21 января начался региональный отборочный «РобоФест-Ярославль». Около 30 школьных команд, состоящих из учеников 3-7 классов Ярославля, Данилова, Рыбинска и Гаврилов-Яма будут участвовать в мероприятии. «Робофест» проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

– Нынешние школьники активно осваивают азы робототехники, и наша задача – поддерживать их увлечение научно-техническим творчеством, – считает первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Участие в таких фестивалях помогает ребятам в выборе профессии и способствует комплексной подготовке инженерных кадров для высокотехнологических отраслей промышленности нашей страны.

В отборочном туре существует несколько направлений. В настоящий момент уже подведены итоги в номинации «Hello, Robot! Lego». Победители номинации поедут в Москву и будут участвовать во всероссийском «ProFest-2019».