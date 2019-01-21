2019-01-21T16:37:23+03:00
Общество

Ярославцам придется платить за устройство детских площадок и посадку деревьев во дворах

Дополнительные работы в рамках проекта «Решаем вместе!» частично будут оплачивать сами жильцы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ремонты дворов в Ярославле придется частично оплачивать самим жильцам.Ремонты дворов в Ярославле придется частично оплачивать самим жильцам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославцам придется платить за дополнительные работы при проведении ремонтов их дворов в рамках проекта «Решаем вместе!». Сумма должна составить не менее 20% стоимости работ.

В этом году согласно постановлению правительства Российской Федерации и распоряжению проектного офиса программы перечень работ по ремонту дворов разделили на два блока - минимальный и дополнительный. В минимальный вошла асфальтировка внутриквартальных проездов, тротуаров, парковок, обустройство бордюров, освещения, лавочек и урн. В дополнительный попали обустройство детских и спортивных площадок, специальных прорезиненных покрытий, ограждений вокруг газонов, посадка деревьев.

— Если жители решат, что им во дворе достаточно только минимального перечня работ по благоустройству, то их финансового участия не потребуется, - пояснила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева. - Если же на общем собрании жильцы сойдутся во мнении, что необходимо провести дополнительные работы, то их софинансирование должно составить не менее 20 процентов. Вероятнее всего, оплату дополнительных работ управдомы включат в платёжку.

Подобный проект уже был опробован в прошлом году в Данилове, Мышкине и Рыбинске. Все заявки, которые поступят в проектный офис, пройдут оценку областной комиссии до 1 марта. После этого станут известны окончательные списки дворов, которые войдут в программу ремонта. Всего в 2019 году на реализацию проекта «Решаем вместе!» в областном центре предусмотрено 162 миллиона рублей, большая часть из которых – поступления из областного и федерального бюджетов.

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