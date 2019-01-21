2019-01-21T17:01:18+03:00
Общество

Ярославское управление Росгвардии получило ключи от нового КамАЗа, квадроциклов и автомобилей «Лада Гранта»

Дмитрий Миронов наградил почетными грамотами сотрудников СОБР и отметил уровень их профессионального мастерства
Екатерина РЯБЦЕВА
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21 января региональное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации получило ключи от новой спецтехники. В рамках гособоронзаказа были приобретены три квадроцикла РМ-800, 11 автомобилей «Лада Гранта» и КамАЗ ПАТП-5350.

Кроме того, Дмитрий Миронов наградил почетными грамотами двух сотрудников СОБР за высокий уровень профессионального мастерства и добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе страны. За минувший год отряд быстрого реагирования Росгвардии 4 раза обеспечивал порядок на этой территории. Ярославские специалисты провели 32 операции.

16 января этого года в Ярославль вернулась последняя командированная группа – 10 человек.

– Три месяца вы достойно несли службу в Республике Дагестан, где решали важную государственную задачу по обеспечению безопасности граждан: находились на переднем крае борьбы с организованной преступностью, противодействовали экстремизму, терроризму, охраняли общественный порядок, – похвалил сотрудников СОБР Дмитрий Миронов. – Отмечу, что бойцы Росгвардии всегда отличались решительностью, результативностью, мужеством и героизмом. Спасибо за службу!

Помимо спецтехники ярославское управление Росгвардии получило медицинские средства на сумму 500 тысяч рублей: аптечки, складные носилки, перевязочные пакеты, глюкометры, а также бактерицидные и тест-полоски.

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