В январе в Ярославле выпало две с половиной нормы снега

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-21T16:05:57+03:00

Мэр города поручил убирать тротуары после того, как на них скинули снег с крыши

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Объем выпавших в Ярославле осадков за 18 дней января превысил норму в 2,5 раза. Об этом на общегородском совещании в мэрии 21 января сообщил директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

- В среднем ежедневно улично-дорожную сеть очищали порядка 140 единиц техники и около 110 дорожных рабочих, — добавил чиновник.

Количество вывезенной снежной массы по районам города c начала года составило 13336 тонн. Мэр Ярославля Владимир Волков дал поручение - синхронизировать уборку крыш и придомовых территорий. Часто снег с кровель скидывают на уже очищенные тротуары. В таких условиях порядок навести не получится.