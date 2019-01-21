2019-01-21T15:19:23+03:00
Происшествия

В Ярославле пожилая женщина не пускала в свою квартиру специалистов для чистки вентиляции: у соседей завелась плесень и отключили газ

Приставы Фрунзенского и Красноперекопского районов оштрафовали всех собственников квартиры
Екатерина РЯБЦЕВА
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Жильцы одной из квартир на протяжении долгого времени не пускали к себе специалистов для чистки вентиляции. Из-за того, что работа не выполнялась, стали страдать соседи: у них отключили газ, а из-за сырости на стенах растет грибок. Было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав выяснил, что в квартире проживает один должник – пенсионерка. Двое детей периодически навещают пожилую женщину. Представители службы судебных приставов и ТСЖ наведались к ней. Женщина объяснила, почему не пускала посторонних к себе в квартиру: она боялась, что представители закона заставят её выплатить долг. На протяжении этого времени пенсионерка делала вид, что её дома нет. Судебный пристав постановил о взыскании исполнительского долга в размере 5 тысяч рублей с каждого собственника квартиры. Теперь семье придётся заплатить 15 тысяч рублей на троих за несвоевременное исполнение судебного решения.

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