2019-01-21T15:03:20+03:00
Общество

Лучший сувенир, сделанный для рыбинского космонавта, отправится с ним в космос

Работы для участия в конкурсе можно сдавать до 28 января
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске стартовал конкурс на лучший сувенир для космонавта Алексея Овчинина.В Рыбинске стартовал конкурс на лучший сувенир для космонавта Алексея Овчинина.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске вновь стартовал конкурс на лучший сувенир для космонавта Алексея Овчинина. По правилам конкурса на поделке обязательно должна быть символика Рыбинска, а вес работы не должен превышать отметку в 200 грамм. Лучший сувенир отправится вместе с космонавтом в полугодовую экспедицию на МКС.

- Сбор, регистрация заявок и конкурсных работ проходит в библиотечно-информационном центре «Радуга» с 14 по 28 января, - рассказали в администрации Рыбинска. - Окончательные результаты конкурса будут объявлены 30 января.

Впервые подобный конкурс проводили в 2015 году. Тогда Алексей Овчинин выбрал глиняную свистульку, которая после путешествия в космос была передана в коллекцию городского музея.

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