Лучший сувенир, сделанный для рыбинского космонавта, отправится с ним в космос
В Рыбинске вновь стартовал конкурс на лучший сувенир для космонавта Алексея Овчинина. По правилам конкурса на поделке обязательно должна быть символика Рыбинска, а вес работы не должен превышать отметку в 200 грамм. Лучший сувенир отправится вместе с космонавтом в полугодовую экспедицию на МКС.
- Сбор, регистрация заявок и конкурсных работ проходит в библиотечно-информационном центре «Радуга» с 14 по 28 января, - рассказали в администрации Рыбинска. - Окончательные результаты конкурса будут объявлены 30 января.
Впервые подобный конкурс проводили в 2015 году. Тогда Алексей Овчинин выбрал глиняную свистульку, которая после путешествия в космос была передана в коллекцию городского музея.