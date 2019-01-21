В Ярославле на улице Титова жильцы и специальная комиссия осмотрят дом № 18, на фасаде которого появились трещины

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-21T14:03:35+03:00

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Жители Красноперекопского района забеспокоились за состояние своего дома. Он находится по адресу Титова, 18. Активные горожане считают, что причиной появившихся на фасаде здания трещин является продуктовый магазин. На общегородском собрании мэр Ярославля Владимир Волков поручил коммунальщикам проверить опасения жильцов.

Выяснилось, что владельцы торговой точки действительно расширили проём. Но такое строительное вмешательство было согласовано с надзорными органами. Для того чтобы перепланировка состоялась, предприниматель получил заключение технического надзора. В нем указано, что мероприятия по перепланировке не повлекли изменения характеристик надежности и безопасности эксплуатации жилого здания. На фасады установили маяки контроля трещин. За два года трещины не увеличивались, поэтому были заделаны.

— По обращению граждан в течение трёх лет мы проводим многочисленные проверки. Их проводил государственный строительный надзор, Роспотребнадзор и другие инстанции. Сейчас мы видим, что трещины не расходятся, опасности они не представляют, — прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Сергей Скударь.

Мэр Владимир Волков не удовлетворился таким положением дел. Он поручил главе Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрею Удальцову лично встретиться с жителями и детально разобраться в накипевшем вопросе.

— На обследование объекта выходила комиссия, в которую даже не был включён сам заявитель. Это недопустимо. Мы работаем не для того, чтобы написать очередную бумагу, а для того, чтобы ярославцы спокойно и без опаски жили в своих квартирах, — сказал Владимир Волков.

Комиссионный осмотр здания состоится 24 января.