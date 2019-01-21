В Ярославской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который отказался от медицинского освидетельствования

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-21T13:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске на улице 9 Мая сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд». За рулём оказался 45-летний водитель, который явно был пьян. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». В отношении безответственного водителя возбуждено уголовное дело. Он может получить максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Сотрудники полиции просят водителей и пешеходов не быть равнодушными. Если вы заметили нетрезвого водителя, сообщите об этом. Полицейские готовы оперативно среагировать и задержать преступника.