В Ярославском районе мужчина ограбил дачу и вынес кухонную утварь и цифровую технику

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-21T12:31:47+03:00

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42-летний мужчина сломал двери дачного дома и хозяйственной постройки. Однако злоумышленик имел далеко не хулиганские мотивы: вор вынес бытовые кухонные предметы и цифровую технику. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Хозяйка дачи обратилась в полицию. Полицейские быстро нашли грабителя. Оказалось, что мужчина был судим ранее. Он сработал оперативно и уже успел продать награбленное. Сотрудники полиции также выяснили, что дачный вор причастен и к другим ограблениям. Общая сумма украденного мужчиной составила более 60 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что во Фрунзенском районе мужчина украл крышку канализационного люка. В отличие от вора-дачника горожанин не успел сбыть награбленное.