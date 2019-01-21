В Ярославской области около 150 осужденных исправительной колонии окунулось в священную воду в праздник Крещения

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-21T11:41:52+03:00

В большой православный праздник иерей храма на территории колонии совершил таинство крещения/УФСИН России по Ярославской области

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В Рыбинске в исправительной колонии № 2 отпраздновали Крещение Господне. Поздравить осуждённых с праздником приехали заместитель начальника УФСИН России по Ярославской области полковник внутренней службы Александр Степанищев и духовный наставник учреждения иерей Михаил Панченко. Уже более 18 лет Михаил служит в храме ««Рождества Пресвятой Богородицы», который находится на территории колонии.

В этот православный праздник иерей совершил таинство крещения над желающими.

– Покреститься собирался еще давно, была мечта такая – рассказал осужденный Григорий, - сейчас, как заново родился, чувствую облегчение, настроение хорошее. Хочу выйти на свободу, начать новую жизнь.

Около 150 человек пришли к открытой часовне с купальней, чтобы окунуться в священную воду. После обряда осужденные выпили горячего чая и угостились с праздничного стола.

– Каждый осужденный обретая веру в Бога, меняется внутренне, переосмысливает свои ценности и жизненные принципы, меняются взгляды на жизнь, – считает заместитель начальника ИК-2 майор внутренней службы Максим Асафов.