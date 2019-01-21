Ярославцы стали свидетелями лунного затмения

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-21T11:19:21+03:00

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Ярославцы стали свидетелями полного лунного затмения. Необычное космическое явление произошло 21 января. Зрелище выглядело вдвойне масштабно, так как совпало с суперлунием, когда спутник Земли находился к нашей планете ближе, чем обычно и от этого выглядел примерно на 8% больше.

- Затмение происходило с 6.34 до 9.51 по московскому времени. Пик пришелся на 8.12, - рассказал ярославский астроном-любитель Сергей Козлов.

В Интернете сообщалось, что Луна, попав в тень Земли, может окраситься в кровавый цвет. Однако никакого красного оттенка ярославцы не увидели. К моменту, когда затмение должно было пойти на убыль, уже рассвело, и окончание небесного шоу жители города не увидели.