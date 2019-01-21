2019-01-21T11:19:21+03:00
Общество

Ярославцы стали свидетелями лунного затмения

Необычное космическое явление произошло утром 21 января
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Лунное затмение 21 января 2019 года.Лунное затмение 21 января 2019 года.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Изменить размер текста:

Ярославцы стали свидетелями полного лунного затмения. Необычное космическое явление произошло 21 января. Зрелище выглядело вдвойне масштабно, так как совпало с суперлунием, когда спутник Земли находился к нашей планете ближе, чем обычно и от этого выглядел примерно на 8% больше.

- Затмение происходило с 6.34 до 9.51 по московскому времени. Пик пришелся на 8.12, - рассказал ярославский астроном-любитель Сергей Козлов.

В Интернете сообщалось, что Луна, попав в тень Земли, может окраситься в кровавый цвет. Однако никакого красного оттенка ярославцы не увидели. К моменту, когда затмение должно было пойти на убыль, уже рассвело, и окончание небесного шоу жители города не увидели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле на улице Титова жильцы и специальная комиссия осмотрят дом № 18, на фасаде которого появились трещины
В Ярославской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который отказался от медицинского освидетельствования
В Ярославском районе мужчина ограбил дачу и вынес кухонную утварь и цифровую технику
В Ярославской области пьяная супружеская пара насмерть замерзла в собственном доме
В гараже в Брагино нашли тела 27-летнего мужчины и 16-летней девушки
В Ярославской области около 150 осужденных исправительной колонии окунулось в священную воду в праздник Крещения
Ярославец украл дорогой ультрабук прямо под камерами видеонаблюдения
Автоволонтёры помогут ярославским водителям доставать застрявшую в снегу технику, менять колёса и «прикуривать» севшие машины
В Ярославле мужчина украл крышку канализационного люка
Ярославский «Шинник» уехал на сборы в Турцию
В Ярославской области иномарка вылетела с дороги и перевернулась
В Ярославле на два месяца раньше завершены работы по реконструкции Свято-Введенского Толгского монастыря
В Ярославской области дама украла у спящего друга мобильник и продала
В Ярославской области пять часов с лишним тушили квартиру в частном доме
Роман Курцын приглашает ярославцев на съемки, обещает хорошее настроение, горячий чай и печеньки
В Ярославле гражданин, видно, так изголодался, что обокрал буфет
На Ярославль идут морозы: объявлен желтый уровень опасности
В Ярославской области столкнулась легковушка с микроавтобусом: пострадал один из водителей
"Буря" разметала дальневосточных лидеров
Спалившему из мести многоквартирный дом ярославцу грозит до пяти лет колонии
Под Рыбинском легковушка влетела в снегоуборочную машину и загорелась. Водителя спасли очевидцы аварии
В крещенскую ночь в иорданях Ярославской области искупались больше шести тысяч человек
Летом в Рыбинске появится новый фонтан
В Ярославле пропала 14-летняя девочка
В аварии с инкассатором под Ярославлем пострадали люди
Страшный пожар в Ярославской области: у матери двоих детей тяжелые ожоги ног
В Ярославской области рядом со школами и детсадами появились тротуары, а также дорожные знаки и лежачие полицейские
Ярославская прокуратура требует заблокировать сайт с азартными играми