Ярославец украл дорогой ультрабук прямо под камерами видеонаблюдения
В центре Ярославля обокрали магазин электронной техники
Ультрабук - очень тонкий, легкий и мощный ноутбукФото: Роман Рыжиков
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В центре Ярославля обокрали магазин электронной техники. Ультрабук стоимостью почти 60 тысяч рублей злоумышленник вынес прямо из торгового зала.
Сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ярославля нашли подозреваемого. 35-летний мужчина не учел, что в магазине ведется видеонаблюдение. К тому же, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ультрабук он успел продать еще до того, как его задержали. Расследование продолжается.