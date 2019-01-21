2019-01-21T11:10:17+03:00
Общество

Автоволонтёры помогут ярославским водителям доставать застрявшую в снегу технику, менять колёса и «прикуривать» севшие машины

Служба «Джип Алерт» начала работу в нашем городе
Екатерина РЯБЦЕВА
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Служба "Джип Алерт" поможет водителям, у которых закончился бензин или пробилось колесоСлужба "Джип Алерт" поможет водителям, у которых закончился бензин или пробилось колесоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле появилась служба, которая будет помогать водителям разрешить дорожные вопросы. Бывает, что машина, снегоход или квадроцикл застряли в снегу, или закончился бензин… Иногда случаются поломки на трассе или пробивается колесо, а ключа под рукой как назло не оказывается… Или сел аккумулятор, но рядом никого… А может вам срочно нужен внедорожник для того, чтобы организовать поиск пропавших или перевести людей с ограниченными возможностями?

Служба «Джип Алерт» придёт ярославцам на помощь.

Звонки от автовладельцев принимаются по номеру +7 800 550–69–11.

Если вы оказались в неприятной ситуации, но забыли номер службы, то можете набрать 112 и попросить соединить с волонтёрами службы.

Подробности внедородной службы эвакуации можно найти в группе Вконтакте https://m.vk.com/x15ru?from=groups%253Ftab%253Dgroups

Также можно установить приложения:

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.jipa..

IOS https://itunes.apple.com/ru/app/джип-алерт/id13810955..

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