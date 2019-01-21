В Ярославле мужчина украл крышку канализационного люка

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-21T09:55:04+03:00

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30-летний житель Фрунзенского района украл крышку канализационного люка. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей. Полицейские провели расследование и нашли безответственного гражданина, который вряд ли задумывался, что кража люковых крышек несёт за собой необратимые последствия и представляет большую опасность для пешеходов и автомобилистов. Как правило, такие кражи совершаются с той целью, чтобы перепродать украденное в металлолом. На этот раз грабитель не успел реализовать крышку. Полицейские нашли и изъяли похищенное. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Идёт расследование.