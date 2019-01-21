В Ярославской области иномарка вылетела с дороги и перевернулась

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-21T08:21:15+03:00

Иномарка вылетела с трассы Ярославль-Любим и опрокинулась. Фото ГУ МЧС по ЯО.

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У поворота на Спас-Виталий в начале четвертого дня вчера, 20 января, опрокинулся автомобиль «Дэу Нексия». Он вылетел с дороги, так как водитель не справился с управлением.

Сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области. На место ДТП тут же выехали спасатели и экипаж ГИБДД, а также врачи скорой помощи.

- К счастью, в результате аварии пострадавших не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.