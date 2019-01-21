2019-01-21T08:09:39+03:00
Общество

В Ярославле на два месяца раньше завершены работы по реконструкции Свято-Введенского Толгского монастыря

Новая кровля на его зданиях прослужит 100 лет
Мария Соколова
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В Ярославле досрочно выполнили поручение президента РФ Владимира Путина по реконструкции объектов Свято-ВВеденского Толгского монастыря.В Ярославле досрочно выполнили поручение президента РФ Владимира Путина по реконструкции объектов Свято-ВВеденского Толгского монастыря.Фото: Правительство Ярославской области
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Работы на 11 монастырских объектах проводились по поручению президента России Владимира Путина после его визита в обитель 1 сентября 2017 года. Средства на реконструкцию были выделены из резервного фонда главы государства.

В субботу, 19 января, подрядчик отчитался о выполнении поручения главы государства на заседании наблюдательного совета монастыря, которое провел его председатель – помощник президента РФ Игорь Левитин.

Заменить кровлю должны были только к марту 2019 года, однако подрядная организация выполнила эти работы досрочно. Было демонтировано старое покрытие – оцинкованное железо, подготовлено основание и уложено новое – медное, срок службы которого составляет до 100 лет.

Реставрация монастыря будет продолжена дальше. Средства на ряд новых работ по восстановлению обители готово выделить Министерство культуры РФ.

Также в ходе заседания совета настоятельнице монастыря игуменье Варваре был передан символический ключ от часовни на вокзале Ярославль-Главный. Она будет освящена в честь Толгской иконы Божией Матери и открыта для верующих.

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