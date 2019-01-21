В Ярославской области дама украла у спящего друга мобильник и продала
Оставшийся без сотового телефона гражданин обратился в местное отделение полиции с жалобой на пропажу гаджета из его квартиры. В результате расследования выяснилось, что мужчина пригласил к себе в гости знакомую 31-летнюю женщину. Все было очень весело – знакомые общались и выпивали горячительные напитки, а затем хозяин квартиры незаметно для себя уснул. Проснулся – мобильника в доме нет.
На дамочку, которая к тому же ранее привлекалась к уголовной ответственности, подозрения пали сразу. Она и не отрицает свою вину, признавшись, что похищенный телефон продала. Его, кстати, полицейскими удалось найти.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.