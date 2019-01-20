В Ярославской области пять часов с лишним тушили квартиру в частном доме

20 Янв. 21:57 2019-01-20T21:57:11+03:00

В Ярославской области пожар в частном доме тушили пять с лишним часов. Фото ГУ МЧС по ЯО.

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Сообщение о том, что горит квартира по улице Чапаева, дом 31 в поселке Пречистое поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области в 13 часов 44 минуты.

На пожар выехали 11 огнеборцев и 3 спецмашины. Им удалось локализовать возгорание буквально за 14 минут, а полная локализация огня была завершена только в 18 часов 20 минут. В результате пожара дотла выгорела квартира на площади 72 квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших

В результате пожара пострадавшие не зарегистрированы.