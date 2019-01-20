2019-01-20T21:11:04+03:00
Происшествия

В Ярославле гражданин, видно, так изголодался, что обокрал буфет

Полицейские подозреваемого в воровстве вычислили быстро
Мария Соколова
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В Ярославле полицейские подозреваемого в краже продуктов питания из буфета.В Ярославле полицейские подозреваемого в краже продуктов питания из буфета.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска с помощью записи камер видеонаблюдения установлен подозреваемый – 33-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанным даны признательные показания. Расследование продолжается.

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