В Ярославле гражданин, видно, так изголодался, что обокрал буфет
Полицейские подозреваемого в воровстве вычислили быстро
В Ярославле полицейские подозреваемого в краже продуктов питания из буфета.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска с помощью записи камер видеонаблюдения установлен подозреваемый – 33-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанным даны признательные показания. Расследование продолжается.