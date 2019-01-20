В Ярославской области столкнулась легковушка с микроавтобусом: пострадал один из водителей
На Пошехонском тракте в полпятого вечера напротив дома № 25 дорогу не поделили «Фольскваген Каравелла» и «Рено Логан».
После того как сообщение о столкновении легковушки с микроавтобусом поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области, на место аварии выехали дежурный караул ПСЧ-8, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.
В результате ДТП «Рено Логан» вынесло с дороги, а у микроавтобуса серьезно искорежен перед.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, травмы получил 33-летний водитель «Фольскваген Каравелла». За рулем «Рено Логан» находилась 49-летняя женщина, она не пострадала.