2019-01-20T20:26:28+03:00
Происшествия

В Ярославской области столкнулась легковушка с микроавтобусом: пострадал один из водителей

ДТП произошло сегодня, 19 января, в Рыбинске
Мария Соколова
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В результате столкновения в Рыбинске у микроавтобуса серьезно искорежен перед. Фото ГУ МЧС по ЯО.В результате столкновения в Рыбинске у микроавтобуса серьезно искорежен перед. Фото ГУ МЧС по ЯО.
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На Пошехонском тракте в полпятого вечера напротив дома № 25 дорогу не поделили «Фольскваген Каравелла» и «Рено Логан».

После того как сообщение о столкновении легковушки с микроавтобусом поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области, на место аварии выехали дежурный караул ПСЧ-8, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

В результате ДТП «Рено Логан» вынесло с дороги, а у микроавтобуса серьезно искорежен перед.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, травмы получил 33-летний водитель «Фольскваген Каравелла». За рулем «Рено Логан» находилась 49-летняя женщина, она не пострадала.

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