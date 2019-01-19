"Буря" разметала дальневосточных лидеров

СЕГОДНЯ 22:28 2019-01-19T22:28:27+03:00

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Очередной матч "Буревестника" против команды из самых верхов турнирной таблицы, наверняка, надолго запомнится болельщикам, которым "Буря" показала себя во всей красе. Ну когда это было, чтобы "Буря" так разметала соперников, что они в каждой из четвертей не смогли набрать больше 15 очков! Фантастичное что-то. Наши парни начисто выиграли оба щита на подборах - 37 против 23! Причем, в этом преуспели не только форварды наши, но и защитники, которым такое как бы не службе.

Правда, в атаке у "Бури" на первых минутах было что-то невнятное. Порой при подборе под чужим кольцом вместо простого укладывания мяча в корзину следовала откидка за дугу, чтобы там попробовали. А там мазали. Спартаковцы оторвались в счёте. Пришлось тренерам брать тайм-аут для приведение игроков в норму. Помогло. До первого перерыва счёт удалось сравнять, а в дальнейшем подопечные Михаила Терехова с неумолимой методичностью наращивали своё преимущество, хотя судьи порой были к ним необоснованно придирчивы. Но реванш за поражение от "Спартака" на Дальнем Востоке "Буре" удался с блеском. Лучшим игроком матча признали Артема Бутянковса с его ставшим уже традиционным "дабл-дабл" - 17 очков и 13 подборов.

"Буревестник"-"Спартак-Приморье"(Владивосток)- 72:54 (13:13;21:15;21:11;17:15)