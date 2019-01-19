В крещенскую ночь в иорданях Ярославской области искупались больше шести тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-19T14:28:19+03:00

В 12 районах и трех городских округах для этого было оборудовано больше 40 купелей

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В ночь на 19 января более шести тысяч верующих в Ярославской области окунулись в иордани. Такую цифру предварительно приводит региональное управление МЧС России. На местах купаний дежурили спасатели, медики и полицейские.

В этом году для желающих искупаться на Крещение было оборудовано больше 40 иорданей в двенадцати районах и трех городских округах. В самом Ярославле в ледяную воду окунулись более двух тысяч человек.

Мэр Ярославля Владимир Волков тоже окунулся в ледяную воду и отметил, что это стоит делать только с благословения священника и разрешения врача.