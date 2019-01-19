Летом в Рыбинске появится новый фонтан
В Волжском микрорайоне благоустроят парк
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Летом этого года в микрорайоне Волжский в Рыбинске благоустроят парк на улицах Черняховского и Желябова. Здесь обустроят пешеходные дорожки, поставят скамейки и урны, а вместо спиленных старых деревьев высадят молодые саженцы.
Жители города во время общественных обсуждений изъявили желание, чтобы в парке был фонтан. Тот, который там уже существует, не подлежит восстановлению. Было принято решение полностью его заменить.
Кроме гранитного фонтана с восьмиметровой чашей в парке появится детский городок и спортивный комплекс.
Глава Рыбинска Денис Добряков отметил, что в целом облик парка постараются сохранить.