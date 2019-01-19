2019-01-19T12:54:43+03:00
Общество

Летом в Рыбинске появится новый фонтан

В Волжском микрорайоне благоустроят парк
Роман Рыжиков
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Летом этого года в микрорайоне Волжский в Рыбинске благоустроят парк на улицах Черняховского и Желябова. Здесь обустроят пешеходные дорожки, поставят скамейки и урны, а вместо спиленных старых деревьев высадят молодые саженцы.

Жители города во время общественных обсуждений изъявили желание, чтобы в парке был фонтан. Тот, который там уже существует, не подлежит восстановлению. Было принято решение полностью его заменить.

Кроме гранитного фонтана с восьмиметровой чашей в парке появится детский городок и спортивный комплекс.

Глава Рыбинска Денис Добряков отметил, что в целом облик парка постараются сохранить.

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