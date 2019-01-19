В Ярославле пропала 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-19T12:05:23+03:00

Последний раз девушку видели в Заволжском районе

Изменить размер текста: A A

В Заволжском районе Ярославля пропала 14-летняя Виктория Михлай. 18 января девушка з дома и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно. Волонтеры «ЯрСпас» объявили о поиске пропавшего ребенка.

Виктория невысокого роста, около 162 см, телосложение худощавое. Крашеные темные волосы до плеч. Глаза голубые.

Девушка была одета в болоньевую куртку с капюшоном болотного цвета, голубы джинсы и кроссовки.

Если вы обладаете какой либо информацией о пропавшей, обратитесь в полицию.