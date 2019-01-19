В аварии с инкассатором под Ярославлем пострадали люди

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-19T11:41:35+03:00

На месте ДТП работали спасатели Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Недалеко от деревни Еремеевское инкассаторская «Нива» протаранила «Форд»

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В минувшую пятницу, 18 января, под Ярославлем произошло серьезное ДТП. Вечером, около 17 часов, недалеко от деревни Еремеевское инкассаторская «Нива» столкнулась с «Фордорм». Обе машины разбились.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, на место выезжала бригада скорой медицинской помощи. Есть пострадавшие. Информация о них уточняется.

Кроме медиков на месте работали сотрудники ДПС и спасатели