В аварии с инкассатором под Ярославлем пострадали люди
Недалеко от деревни Еремеевское инкассаторская «Нива» протаранила «Форд»
На месте ДТП работали спасателиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В минувшую пятницу, 18 января, под Ярославлем произошло серьезное ДТП. Вечером, около 17 часов, недалеко от деревни Еремеевское инкассаторская «Нива» столкнулась с «Фордорм». Обе машины разбились.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, на место выезжала бригада скорой медицинской помощи. Есть пострадавшие. Информация о них уточняется.
Кроме медиков на месте работали сотрудники ДПС и спасатели