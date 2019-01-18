Страшный пожар в Ярославской области: у матери двоих детей тяжелые ожоги ног

СЕГОДНЯ 21:18 2019-01-18T21:18:41+03:00

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Сообщение о возгорании в деревне Борисовское Большесельского района поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ярославской области в начале седьмого утра сегодня, 18 января. Горел дом №17 на улице Молодежная.

Пожар тушили 4 огнеборца и одна машина спецтехники. Чтобы полностью локализовать возгорание, пожарным понадобилось два с лишним часа. В результате огнем уничтожен дом площадью 56 м2.

Без крыши над головой и практически без вещей осталась молодая семья: муж, жена и двое детей – семилетний мальчик и девятимесячная девочка. Их мама сейчас находится в местной больнице с тяжелыми ожогами на ногах, которые получили, когда собирала документы. Детей к себе взяла бабушка.