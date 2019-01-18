Ярославская прокуратура требует заблокировать сайт с азартными играми

СЕГОДНЯ 20:04 2019-01-18T20:04:12+03:00

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К прокурорам обратился житель центра Ярославля, пожаловавшийся на законодательства об информации и информационных технологиях.

По его обращению была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что в нарушение требований Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» на одном из сайтов в сети Интернет фактически функционирует онлайн-казино. Также был определен регистратор доменного имени сайта.

Прокуратура Кировского района направила в суд административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. После вступления решения суда в законную силу, интернет- казино будет заблокировано Роскомнадзором.