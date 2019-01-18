В Ярославле сотрудники Росгвардии обогрели пострадавших на пожаре детей, а 12-летнего мальчика доставили родителям

СЕГОДНЯ 19:02 2019-01-18T19:02:05+03:00

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Огонь вспыхнул на втором этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Добрынина. К месту происшествия выехали машины МЧС, а также туда незамедлительно проследовали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Они отвели жильцов дома на безопасное расстояние, затем произвели обход квартир, оповестив проживающих о пожаре. Поскольку задымление очень быстро стало распространяться по дому, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии также помогали людям выйти из подъезда.

Закончив обход, росгвардейцы обнаружили детей, оказавшихся на улице в легкой одежде. Они посадили ребят в служебный автомобиль, чтобы те согрелись. После того, как двоих из них забрали родственники, третьего ребенка - двенадцатилетнего мальчика, который находился в загоревшемся доме в гостях, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили к родителям.