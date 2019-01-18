Под Ярославлем может появиться завод по производству технической конопли

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-18T17:58:28+03:00

Благодаря переработке этой культуры можно получить нано и микроцеллюлозу, бумагу и биоразлагаемую тару

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В Ярославской области может появится завод по производству и переработке технической конопли. Этот вопрос 18 января обсуждали заместитель председателя Правительства Ярославской области, президент Ассоциации коноплеводов России и куратор проекта по выращиванию и глубокой переработке технической конопли.

-При глубокой переработке из технической конопли получают наноцеллюлозу, микроцеллюлозу, биоразлагаемую тару ПЭТ, бумагу класса А, текстиль и другие изделия, - рассказали в пресс-службе администрации Ярославской области. - Наш регион готов предоставить сельскохозяйственные площади для эксперимента по выращиванию технической конопли.

В 2019 году состоятся пробные посевы на территории области. Если сельскохозяйственная культура нормально приживется, то будет принято решение о строительстве предприятия. Предполагаемое количество рабочих мест на нем составит около двух тысяч человек.