2019-01-18T17:58:28+03:00
Общество

Под Ярославлем может появиться завод по производству технической конопли

Благодаря переработке этой культуры можно получить нано и микроцеллюлозу, бумагу и биоразлагаемую тару
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославской области может появится завод по производству и переработке технической конопли. Этот вопрос 18 января обсуждали заместитель председателя Правительства Ярославской области, президент Ассоциации коноплеводов России и куратор проекта по выращиванию и глубокой переработке технической конопли.

-При глубокой переработке из технической конопли получают наноцеллюлозу, микроцеллюлозу, биоразлагаемую тару ПЭТ, бумагу класса А, текстиль и другие изделия, - рассказали в пресс-службе администрации Ярославской области. - Наш регион готов предоставить сельскохозяйственные площади для эксперимента по выращиванию технической конопли.

В 2019 году состоятся пробные посевы на территории области. Если сельскохозяйственная культура нормально приживется, то будет принято решение о строительстве предприятия. Предполагаемое количество рабочих мест на нем составит около двух тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-чиновника Соколовского арестовали на два месяца в связи с подозрением в получении взятки
В Ярославской области на Крещение откроют не все запланированные купели
Опять метель: на выходные в Ярославской области прогнозируют снег и ветер
В Ярославле осудили парня, который украл автомобиль и сдал его в металлолом
В Ярославле за безопасностью крещенских купаний будут следить спасатели центра гражданской защиты
По подозрению в получении взятки в Ярославле задержали экс-сотрудника областного правительства
«Ростелеком» отменил плату с таксофонов
В Мышкине работница садика обокрала свою коллегу во время утренника
Приставы Ярославской области заставили гражданку Кыргызстана оплатить 130 штрафов ГИБДД
«Ярославские ЭнергоСистемы» возглавил коммунальщик из Люберец
В Ярославле отремонтировали детское пульмонологическое отделение Центральной городской больницы
В Ярославской области приставы отправили домой мигрантов, незаконно пребывающих в России
В Ярославле задержали бывшего чиновника мэрии
В Ярославле 25 января будет ограничено движение машин у площади Юности
В Рыбинске армянин жестоко избил ДПСника
В Ярославле неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что зрителям Волковского театра грозит опасность
В Рыбинске автобус сбил пожилую женщину на переходе
В Ярославской области хозяин собаки заплатил 150 тысяч рублей за покусанного ребёнка