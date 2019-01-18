2019-01-18T17:29:14+03:00
Происшествия

Экс-чиновника Соколовского арестовали на два месяца в связи с подозрением в получении взятки

Решение принял Красноперекопский районный суд города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Игорь Соколовский проведет два месяца под арестом.Игорь Соколовский проведет два месяца под арестом.Фото: Мэрия Ярославля
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Экс-заместителя главы Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Игоря Соколовского арестовали на два месяца – до 16 марта. Такое решение 18 января принял Красноперекопский районный суд города.

Напомним, бывшего чиновника мэрии задержали 17 января сотрудники ФСБ. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 290 УК РФ – получении взятки. Обстоятельства дела пока не разглашаются Сейчас идет следствие. В качестве наказания бывшему чиновнику грозит многомиллионный штраф или лишение свободы на срок до 12 лет.

Кроме того, 16 января был арестован по подозрению в получении взятки еще один бывший ярославский госслужащий – Роман Васильев, который работал заместителем директора департамента охраны объектов культурного наследия. В настоящее время он уволен по собственному желанию.

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