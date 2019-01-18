В Ярославской области на Крещение откроют не все запланированные купели

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-18T17:10:38+03:00

Из-за погодных условий купания не будет в Угличском районе

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В Ярославской области в списке купелей, которые оборудуют на Крещение, стало на один пункт меньше. Вместо 43 иорданей откроется 42.

- На Волге в селе Золоторучье у храма Ильи Пророка в Угличском районе крещенские купания проводиться не будут в связи с погодными условиями, - сообщили в региональном МЧС.

По предварительной информации, причиной стало то, что лед на этом участке оказался полностью затоплен водой. Поэтому технически организовать купель невозможно.

Решение было принято 18 января в ходе освидетельствования иорданей сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями Роспотребнадзора. В МЧС также добавили, что у всех купелей в Крещение будут дежурить спасатели – более 440 человек личного состава, 153 единицы автомобильной техники, шесть плавсредств.

Где и когда можно окунуться в купель в Ярославле.