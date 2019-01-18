2019-01-18T16:45:26+03:00
Общество

Опять метель: на выходные в Ярославской области прогнозируют снег и ветер

МЧС разослало жителям региона экстренное предупреждение
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области МЧС дало экстренное предупреждение о метели.В Ярославской области МЧС дало экстренное предупреждение о метели.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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МЧС по Ярославской области разослало жителям региона экстренное предупреждение. 18 и 19 января на территории области ожидается снег (местами сильный), метель, ветер до 15 метров в секунду. Кроме того, по данным ярославских синоптиков, такой характер погоды сохранится и в воскресенье, 20 января.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП в результате снежных заносов, накатов, падения рекламных конструкций, затруднения в работе городского общественного транспорта, образования заторов на дорогах, увеличения количества техногенных пожаров. Возможен сход снега с крыш, что может стать источником травматизма среди населения, - предупредили в МЧС.

В случае ЧП звоните на номер 101.

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