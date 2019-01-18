2019-01-18T16:15:45+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили парня, который украл автомобиль и сдал его в металлолом

В ходе следствия выяснилось, что угонщик причастен и к другому аналогичному преступлению
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле состоялся суд над 20-летним парнем, который в конце декабря 2018 года украл автомобиль ВАЗ-2110 и сдал его в металлолом. В пункте приёма преступник выручил за машину пять тысяч рублей. Помимо этого, угонщик продал двигатель и колеса автомобиля за четыре тысячи рублей.

- Кроме того, в ходе расследования иного уголовного дела, возбужденного по факту кражи автомобиля ВАЗ-21093 7 января 2019 года, установлена причастность обвиняемого к его совершению, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что преступник совсем недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Помимо этого, у него нет регистрации. За угоны автомобилей суд постановил заключить подозреваемого под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле сотрудники Росгвардии обогрели пострадавших на пожаре детей, а 12-летнего мальчика доставили родителям
Под Ярославлем может появиться завод по производству технической конопли
Экс-чиновника Соколовского арестовали на два месяца в связи с подозрением в получении взятки
В Ярославской области на Крещение откроют не все запланированные купели
Опять метель: на выходные в Ярославской области прогнозируют снег и ветер
В Ярославле за безопасностью крещенских купаний будут следить спасатели центра гражданской защиты
По подозрению в получении взятки в Ярославле задержали экс-сотрудника областного правительства
«Ростелеком» отменил плату с таксофонов
В Мышкине работница садика обокрала свою коллегу во время утренника
Приставы Ярославской области заставили гражданку Кыргызстана оплатить 130 штрафов ГИБДД
«Ярославские ЭнергоСистемы» возглавил коммунальщик из Люберец
В Ярославле отремонтировали детское пульмонологическое отделение Центральной городской больницы
В Ярославской области приставы отправили домой мигрантов, незаконно пребывающих в России
В Ярославле задержали бывшего чиновника мэрии
В Ярославле 25 января будет ограничено движение машин у площади Юности
В Рыбинске армянин жестоко избил ДПСника
В Ярославле неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что зрителям Волковского театра грозит опасность
В Рыбинске автобус сбил пожилую женщину на переходе
В Ярославской области хозяин собаки заплатил 150 тысяч рублей за покусанного ребёнка