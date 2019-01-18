В Ярославле осудили парня, который украл автомобиль и сдал его в металлолом

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-18T16:15:45+03:00

В ходе следствия выяснилось, что угонщик причастен и к другому аналогичному преступлению

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В Ярославле состоялся суд над 20-летним парнем, который в конце декабря 2018 года украл автомобиль ВАЗ-2110 и сдал его в металлолом. В пункте приёма преступник выручил за машину пять тысяч рублей. Помимо этого, угонщик продал двигатель и колеса автомобиля за четыре тысячи рублей.

- Кроме того, в ходе расследования иного уголовного дела, возбужденного по факту кражи автомобиля ВАЗ-21093 7 января 2019 года, установлена причастность обвиняемого к его совершению, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что преступник совсем недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Помимо этого, у него нет регистрации. За угоны автомобилей суд постановил заключить подозреваемого под стражу.