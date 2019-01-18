В Ярославле за безопасностью крещенских купаний будут следить спасатели центра гражданской защиты

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-18T16:09:18+03:00

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За безопасность во время крещенских купаний будет отвечать центр гражданской защиты города. На реке Нора, центральном городском пляже и Петропавловских прудах запланировано дежурство спасателей. Всего в крещенскую ночь будет работать 18 сотрудников центра и 5 единиц техники. А утром к ним подключатся ещё 14 человек личного состава.

— Спасатели будут нести дежурство постоянно. Также нам будут помогать сотрудники МВД. Первоочередная задача состоит в том, чтобы максимально обезопасить людей во время массового пребывания на водных объектах, — рассказал начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах МКУ «Центр гражданской защиты» Константин Лисунов.

Рядом с иорданями устанавливаются специальные обогреваемые палатки для переодевания, а также будут организованы пункты оказания первой помощи. Купели оборудуют деревянными мостками.

Иордань на центральном пляже будет работать 19 января с 12:00.