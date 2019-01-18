СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-18T16:03:14+03:00

По версии правоохранителей, заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев требовал деньги за приемку работ по ремонту памятников

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В Ярославле по подозрению в получении взятки в Ярославле задержали экс-сотрудника областного правительства – бывшего заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Романа Васильева.

Как сообщил «КП-Ярославль» источник, по предварительной информации, Васильев взял деньги у учредителя коммерческой организации, которая занимается ремонтом памятников культуры за согласование приемки работ. 17 января по решению Кировского районного суда задержанный был арестован на два месяца – до 15 марта.

В департаменте комментарии по поводу случившегося не дают, но уточняют, что Васильев уже не работает в правительстве - уволился по собственному желанию

Напомним, 17 января в Ярославле задержали еще одного бывшего чиновника – экс-заместителя главы Красноперекопского и Фрунзенского районов Игоря Соколовского. И тоже за взятку.