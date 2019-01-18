2019-01-18T15:47:26+03:00
Происшествия

В Мышкине работница садика обокрала свою коллегу во время утренника

Воровку установили по горячим следам
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Мышкина обратилась работница местного детского сада, у которой во время рабочего дня украли деньги. Женщина рассказала, что оставила сумку в одной из аудиторий учреждения и ушла на детское мероприятие, а после того как вернулась, обнаружила пропажу четырёх тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая 45-летняя работница данного учреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемая призналась, что уже успела потрать украденные деньги, но причинённый ущерб возместила. На горе-воспитателя завели уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле сотрудники Росгвардии обогрели пострадавших на пожаре детей, а 12-летнего мальчика доставили родителям
Под Ярославлем может появиться завод по производству технической конопли
Экс-чиновника Соколовского арестовали на два месяца в связи с подозрением в получении взятки
В Ярославской области на Крещение откроют не все запланированные купели
Опять метель: на выходные в Ярославской области прогнозируют снег и ветер
В Ярославле осудили парня, который украл автомобиль и сдал его в металлолом
В Ярославле за безопасностью крещенских купаний будут следить спасатели центра гражданской защиты
По подозрению в получении взятки в Ярославле задержали экс-сотрудника областного правительства
«Ростелеком» отменил плату с таксофонов
Приставы Ярославской области заставили гражданку Кыргызстана оплатить 130 штрафов ГИБДД
«Ярославские ЭнергоСистемы» возглавил коммунальщик из Люберец
В Ярославле отремонтировали детское пульмонологическое отделение Центральной городской больницы
В Ярославской области приставы отправили домой мигрантов, незаконно пребывающих в России
В Ярославле задержали бывшего чиновника мэрии
В Ярославле 25 января будет ограничено движение машин у площади Юности
В Рыбинске армянин жестоко избил ДПСника
В Ярославле неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что зрителям Волковского театра грозит опасность
В Рыбинске автобус сбил пожилую женщину на переходе
В Ярославской области хозяин собаки заплатил 150 тысяч рублей за покусанного ребёнка