В Мышкине работница садика обокрала свою коллегу во время утренника

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-18T15:47:26+03:00

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В полицию Мышкина обратилась работница местного детского сада, у которой во время рабочего дня украли деньги. Женщина рассказала, что оставила сумку в одной из аудиторий учреждения и ушла на детское мероприятие, а после того как вернулась, обнаружила пропажу четырёх тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая 45-летняя работница данного учреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемая призналась, что уже успела потрать украденные деньги, но причинённый ущерб возместила. На горе-воспитателя завели уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.