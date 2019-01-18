2019-01-18T15:49:02+03:00
Происшествия

Приставы Ярославской области заставили гражданку Кыргызстана оплатить 130 штрафов ГИБДД

Сумма долга составила 100 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница Москвы, зарегистрированная в Ярославской области, получила 130 штрафов ГИБДД за один месяц. Она является уроженкой Кыргызстана, а штрафы поступали ей из Удмуртии.

Примечательно, что женщина не имеет водительского удостоверения, но на ней числится два автомобиля. На машинах ездят родственники должницы, которые и нарушают правила дорожного движения.

Общая сумма долга составляет 100 тысяч рублей. Женщина долгое время не хотела встречаться с приставами и отдавать долг. По месту регистрации пристав-исполнитель не нашёл должницу. Выяснилось, что она работает в Москве. Сотрудники УФССП пригрозили женщине штрафом в виде исполнительского сбора, а также арестовали машины.

Предпринятые меры повлияли на должницу – она погасила половину долга и оповестила приставов о своём месте работы. Теперь часть зарплаты будет отправляться в счет долга.

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