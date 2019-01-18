«Ярославские ЭнергоСистемы» возглавил коммунальщик из Люберец

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-18T14:24:00+03:00

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На пост руководителя компании «Ярославские ЭнергоСистемы» назначен Виталий Леженко. Такое решение 18 января принял совета директоров предприятия. Как сообщили в мэрии города, нового руководителя представил советник мэра Александр Асриянц.

- Виталий Юрьевич – специалист с большим опытом работы в коммунальной сфере. Прошел путь от инженера на заводе им. Ухтомского до должности замдиректора в «Люберецком городском жилищном тресте». Это огромное предприятие, где трудится более тысячи работников. Оно является монополистом в люберецком районе Московской области. После этого более 7 лет работал на управляющих должностях в органах местного самоуправления и курировал коммунальную сферу. Виталий Юрьевич живет в коммунальной сфере, во всех этих вопросах чувствует себя как рыба в воде, - отметил Асриянц.

Напомним, до этого Виталий Леженко работал в должности замглавы администрации городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области и замглавы по вопросам ЖКХ в Переславле-Залесском. В исполнению новых обязанностей он приступит с 19 января.

ДОСЬЕ КП

Виталий Леженко

Родился 20 марта 1961 года в Днепропетровске Украинской ССР.

Образование:

Высшее, Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени горный институт, 1983 год. Специальность «Электрификация и автоматизация горных работ». Квалификация «Горный инженер-электрик».

07.1979 – 07.1979 Ученик горнорабочего, шахта «Степная»

06.1981 – 07.1981 Электрослесарь, Шахтоуправление п/о Донецкое

06.1982 – 07.1982 Электрослесарь, шахта им. Героев космоса

09.1978 – 09.1983 Студент Днепропетровского горного института

11.1983 – 04.1987 Инженер регулировщик радиоаппаратуры, Днепропетровский машиностроительный завод

05.1987 – 11.1988 Инженер электронщик ЭМО, Малаховский экспериментальный завод

12.1988 – 08.1993 Инженер-энергетик, В/трест «Трансвзрывпром»

09.1993 – 11.1995 Главный инженер ЖКО, завод «Ухтомского»

12.1995 – 12.1998 И.о. главного инженера; заместитель директора по эксплуатации; инженер I категории по эксплуатации зданий и объектов коммунального назначения, Муниципальное унитарное жилищное рем-эксплуатационное предприятие №2

01.1999 – 03.2001 Квалифицированный рабочий, Генконсульство России

03.2001 – 09.2013 Начальник ЖЭУ-6; заместитель главного инженера; заместитель генерального директора, МУП «Люберецкий городской жилищный трест» (ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

09.2013 – 05.2017 Заместитель Главы администрации городского поселения Красково, Администрация муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области