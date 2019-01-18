В Ярославле отремонтировали детское пульмонологическое отделение Центральной городской больницы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-18T13:23:30+03:00

Теперь в одном здании будут объединены отделения детской больницы, которые были переведены из здания на проспекте Ленина

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Ремонт прошёл в здании бывшей больницы № 5. Там уже отремонтировали пульмонологическое отделение, а на очереди стоит педиатрическое и клинико-диагностический центр.

– Сюда переедут отделения детской больницы, которые пришлось перевести из здания на проспекте Ленина из-за его аварийного состояния, – рассказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Ранее отделения больницы находились в разных частях города, а уже в апреле 2019 года они переместятся под одну крышу. В больнице будут работать 52 специалиста. Некоторые врачи настолько востребованы, что в настоящий момент работают в две смены – с 8 до 20 часов.

На улице Терешковой, где находится детская служба ЦГБ, помимо пульмонологического отделения будет работать педиатрия с аллергологией, дневные аллергологические и гастроэнтерологические стационары, а еще консультативно-диагностический центр с узкими специалистами.

– Уже с понедельника, 21 января, здесь, на улице Терешковой, откроется эндоскопический кабинет, –поделился директор ЦГБ Сергей Луганский.