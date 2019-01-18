В Ярославской области приставы отправили домой мигрантов, незаконно пребывающих в России
В Ярославской области нелегально жили и работали шесть иностранных граждан. Они не стояли на учете в миграционной службе и не имели при себе документов. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения. Иностранные граждане признали свою вину в зале суда. Они выплатят штраф, а также их ждет депортация из России.
После суда приставы отвезли мигрантов в Центр временного содержания, а затем доставили их в аэропорт. Там граждане Узбекистана, Молдовы, Украины и Киргизии были переданы в пограничную службу. Пограничники отправили нелегалов на историческую родину.
За 2018 год из Ярославской области были отправлены в Узбекистан, КНР, Таджикистан, Украину, Молдавию, Киргизию и другие страны 193 нелегально проживающих человека.
В ближайшее время ещё 10 иностранных граждан покинут наш регион и страну.