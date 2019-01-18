В Ярославской области приставы отправили домой мигрантов, незаконно пребывающих в России

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-18T12:29:22+03:00

Шесть мигрантов без документов и постановки на учет выплатят административный штраф

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В Ярославской области нелегально жили и работали шесть иностранных граждан. Они не стояли на учете в миграционной службе и не имели при себе документов. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения. Иностранные граждане признали свою вину в зале суда. Они выплатят штраф, а также их ждет депортация из России.

После суда приставы отвезли мигрантов в Центр временного содержания, а затем доставили их в аэропорт. Там граждане Узбекистана, Молдовы, Украины и Киргизии были переданы в пограничную службу. Пограничники отправили нелегалов на историческую родину.

За 2018 год из Ярославской области были отправлены в Узбекистан, КНР, Таджикистан, Украину, Молдавию, Киргизию и другие страны 193 нелегально проживающих человека.

В ближайшее время ещё 10 иностранных граждан покинут наш регион и страну.