В Ярославле 25 января будет ограничено движение машин у площади Юности

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-18T13:25:15+03:00

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25 января в центре города будет ограничено движение. Автомобилисты не попадут на участок дороги у ТЮЗа с 10.00 до 18.00. Проезд будет перекрыт от дома № 27 на улице Свободы и до дома № 14 на улице Салтыкова-Щедрина.

В Ярославле в этот день будет проводиться крупный этнический фестиваль «Добро пожаловать в Арктику», посвященный культуре севера. Организаторы установят на площади Юности фестивальную сцену и интерактивные площадки. Ярославцы смогут посетить мастер-классы, фотовыставки и побывать в 3D-реальности с белым медведем.