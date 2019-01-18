В Рыбинске армянин жестоко избил ДПСника

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-18T14:16:29+03:00

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Рыбинская прокуратура поддержала заключение под стражу гражданина Армении, который в декабре прошлого года покалечил сотрудника ДПС.

Все произошло на улице Максима Горького, недалеко от дома № 1. Дежуривший там экипаж ДПС остановил автомобиль. За рулем машины оказался пьяный 30-летний мужчина. Оказалось, это уже не первая его встреча с сотрудниками в таком состоянии. Понимая, что он попал в очень плохую ситуацию, раздосадованный мужчина со всей силы ударил одного из ДПСников по лицу. Одним ударом он причинил оппоненту сразу несколько травм: сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом носа.

Теперь кроме вождения в нетрезвом виде ему придется отвечать за нападение на сотрудника при исполнении. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Решением Рыбинского суда он заключен под стражу.