В Ярославле неизвестный мужчина позвонил в полицию и сказал, что зрителям Волковского театра грозит опасность

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-18T13:51:43+03:00

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Вчера, 17 января, около 23 часов в полицию поступил звонок. Звонивший мужчина явно был пьян. Он говорил что-то путанное и малопонятное, но сотрудники УМВД уяснили суть: зрители и актёры Волковского театра в опасности.

Спектакль «Жестокие игры» на тот момент уже подошёл к концу. На место оперативно выехали сотрудники служб. Они проверили помещение и не нашли подозрительных предметов.

Позже полицейские установили личность мужчины, спровоцировавшего ложную тревогу. Телефонным хулиганом оказался житель Ярославля 1966 года рождения. Он был ранее судим. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Мужчина может быть лишён свободы на срок от трёх до пяти лет.