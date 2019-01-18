2019-01-18T11:05:41+03:00
Происшествия

В Рыбинске автобус сбил пожилую женщину на переходе

Пострадавшую с травмами доставили в больницу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: УМВД России по Ярославской области.Фото: УМВД России по Ярославской области.
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В Рыбинске автобус ПАЗ сбил 82-летнюю женщину. ДТП произошло 17 января в 15 часов 50 минут на улице Смирнова. За рулем транспортного средства находился 40-летний мужчина.

- По предварительной информации, ПАЗ совершил наезд на женщину, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, сотрудники МЧС, медики. Пострадавшую доставили в больницу с диагнозом «политравма». Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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