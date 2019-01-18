В Ярославской области хозяин собаки заплатил 150 тысяч рублей за покусанного ребёнка
Мужчина не торопился возвращать долг, пока судебные приставы не арестовали его машину
Пока взрослые отдыхали на природе, собака искусала маленького ребёнкаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В Рыбинском районе друзья решили устроить пикник. Они поехали на природу. Одна семья взяла с собой собаку, а другая – маленького ребёнка. Взрослые отдыхали и не заметили, как собака покусала малыша. Остаться друзьями и решить конфликт на месте не получилось. Родители подали в суд на хозяев пса. Моральный вред , который собака причинила малышу составил 150 тысяч рублей. Но владельцы животного не торопились возмещать моральный ущерб. Судебные приставы выяснили, что у должника есть машина. Они арестовали автомобиль, и только после этого мужчина перечислил деньги своему бывшему другу.