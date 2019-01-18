2019-01-18T11:04:13+03:00
Происшествия

В Ярославской области хозяин собаки заплатил 150 тысяч рублей за покусанного ребёнка

Мужчина не торопился возвращать долг, пока судебные приставы не арестовали его машину
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пока взрослые отдыхали на природе, собака искусала маленького ребёнкаПока взрослые отдыхали на природе, собака искусала маленького ребёнкаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинском районе друзья решили устроить пикник. Они поехали на природу. Одна семья взяла с собой собаку, а другая – маленького ребёнка. Взрослые отдыхали и не заметили, как собака покусала малыша. Остаться друзьями и решить конфликт на месте не получилось. Родители подали в суд на хозяев пса. Моральный вред , который собака причинила малышу составил 150 тысяч рублей. Но владельцы животного не торопились возмещать моральный ущерб. Судебные приставы выяснили, что у должника есть машина. Они арестовали автомобиль, и только после этого мужчина перечислил деньги своему бывшему другу.

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