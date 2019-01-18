2019-01-18T09:57:41+03:00
Происшествия

В Ярославской области полиция обыскала молодого человека и нашла 9 грамм марихуаны

Наркотические вещества изъяты, возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Домой к жителю Углича пожаловали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Они обыскали молодого человека и нашли то, что показалось им подозрительным. Сверток с зелёным веществом растительного происхождения был изъят и отправлен на экспертизу. Оказывается, 29-летний мужчина хранил у себя дома 9 граммов марихуаны. Он сказал, что не собирался продавать наркотики, а этот свёрток предназначен для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по статье 228.

Напоминаем, в Ярославле задержали хозяйку наркопритона. Жительница Брагино приглашала наркоманов в квартиру к своей матери и обеспечивала их всем необходимым – шприцами, жгутами и прочим.

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