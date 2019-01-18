2019-01-18T08:51:43+03:00
Общество

«Добро пожаловать в Арктику»: скоро в Ярославле стартует большой этнический фестиваль

Ярославцев ждут интересные выступления северных коллективов, мастер-классы, фотовыставки и документальное кино
Екатерина РЯБЦЕВА
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Вчера, 17 января, в штаб-квартире Союза городов Золотого кольца России прошла пресс-конференция, на которой обсудили фестиваль. Он стартует 25 января и пройдет в Ярославле впервые.

Местом проведения мероприятий станет площадь Юности. Ярославцы смогут посетить фестивальный городок со сценой и интерактивными площадками. Запланировано выступление музыкальных артистов и коллективов, чьё творчество посвящено северу. К нам приедет народный чукотский ансамбль «Кочевник», группа «Сказки» и «Янжима», а также Юлияна Кривошапкина. Всё действо будет проходить с 13.00 до 18.00 часов.

Организовывает мероприятие «Проектный офис развития Арктики».

Помимо концертов горожане и гости Ярославля посетят фотовыставку, мастер-классы и кинозал, а ещё узнают об экологических и социальных проектах, которые реализуются в арктическом регионе.

На фестивале покажут документальный фильм «Великий северный путь» этнографа режиссера Леонида Круглова. Также организаторы разработали 3D-реальность, с помощью которой можно оказаться рядом с белым медведем.

Кроме этого, на пресс-конференции ярославский фотограф Илья Дианов рассказал о работе за полярным кругом и поделился видеосъемкой белого медведя, который пришел на станцию к полярникам. Илья установил флаг с гербом Ярославля на крайнем севере.

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