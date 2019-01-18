В Рыбинске появились новые названия остановок

СЕГОДНЯ 06:56 2019-01-18T06:56:39+03:00

Также власти города добавили еще один остановочный пункт на Рокоссовской улице

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В городе поменяли название шести остановок и добавили ещё один пункт, где будет останавливаться общественный транспорт. Теперь рядом с пересечением Рокоссовской и Фестивальной улиц образовалась остановка с названием «Улица Фестивальная».

На сегодняшний день в Рыбинске около 300 остановок, и каждая из них названа в соответствии с объектом инфраструктуры. Все остановочные пункты занесены в специальный городской перечень.

– Со временем появляется необходимость актуализации названий по причине смены географической привязки. Решение о присвоении названия или переименовании принимает комиссия по топонимии, – прокомментировал ситуацию начальник отдела транспорта Андрей Баранов.

Помимо появления нового остановочного пункта, в микрорайоне Слип поменялись названия некоторых остановок. Например, «Улица Пестеля» теперь носит название «Слип», а бывшая остановка «Магазин» стала «Улицей Пестеля». Автобусы, которые следовали в микрорайон Копаево раньше останавливались на «Микрорайоне Ягутка». Теперь этот остановочный пункт называется «Ярославский тракт», а «Путейная промзона» – «Ягутка». А вот остановке «ДК Полиграф» вернули прошлое название – «Комсомольская площадь». В микрорайоне Мариевка «Профессиональное училище» стало «Профессиональным колледжем».

Новые названия остановок будут введены в течение месяца. Для этого необходимо переписать сообщения а звуковых информаторах в троллейбусах и автобусах, а также внести названия в карты и паспорта маршрутов.