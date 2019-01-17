2019-01-17T20:10:59+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина пришёл в гости к знакомому, которого не было дома, и украл ноутбук

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Даниловского района ждал в гости своего знакомого. 25-летний мужчина пришёл и обратил внимание на ноутбук хозяина. На следующий день он снова вернулся, но дома никого не было. Воришка понял, что дверь не заперта. Он воспользовался случаем, проник во внутрь и прихватил с собой компьютер. Дальше грабитель пошёл проторенными путями – продал украденное, а деньги потратил. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Хозяин похищенного ноутбука написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Вор-квартирник сознался в том, что сделал. Расследование продолжается.

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